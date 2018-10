Psychologisch krank Zori Balajan ist der Feind der Türken

An dem Beginn und Aufhetzten der Konflikte im Kaukasus auf nationaler Ebene haben armenische „Intellektuellen“, besonders Schriftsteller und Gelehrten große Rolle gespielt, genauer gesagt, sie waren schuldig daran, wie zum Beispiel, Zori Balajan, Nalbadjan, Ovenesian, Aganbekjan usw.

Die Worte, die in der Ansprache von Aganbekjan, Wissenschaftler und Wirtschaftsberater von M.S. Gorbatschow, zum armenischen Volk erklangen, ist ein wesentliches Beispiel der Daschnak-Stimmung: „Unsere Feinde sind Türken, versuch immer mit ihnen zu sein und wenn es Gelegenheit gibt, quäle sie, besitze ihre Territorien und besiedele da“.

Einer solcher „Intellektuellen“, der Feind der Türken ist, ist Zori Balajan. Er ist am 10. Februar 1935 in Khankendi geboren. Hier hat er 1957 die Mittelschule absolviert. Zori, der von seinem Großvater erzogen wurde, schrieb in seinen Erinnerungen:

„Als Kind sagte mir mein Opa: „Zori, die Türken sind deine Feinde. So gleich wie Griechen und Georgier. Versuch immer mit Russen dich zu befreunden. Sei immer zusammen mit ihnen. Verknalle immer den Türken die Köpfe. Sie haben uns unsere historischen Territorien entnommen. An uns Völkermord begangen. Vergiss diese Rache nicht, lass auch nicht vergessen.“

Markos Balajan gab mehrmals Zoris Vater Hajk Balajan und Hoar Balajan auf, Zori feindlich zu den Türken zu erziehen. Zoris Mutter, die als Krankenschwester arbeitete, nahm ihn manchmal mit zum Krankenhaus, zeigte ihm hier die Bilder der während des Krieges verletzten Armenier und sagte, dass es die Türken gemacht hätten. Zori, der in der ganzen Kindheit mit der Idee aufgewachsen ist, dass die Türken „brutal und grausam“ seien, versuchte sich immer von den Aserbaidschanern fernzuhalten. 1937 wird Zoris Vater Hajk wegen der antisowjetischen Leistung und der Zusammenarbeit mit einigen Ausländern nach dem Urteil des 58. Artikels nach Komi verbannt. Beim Verhör 1939 gesteht Hajk Balajan, dass er mit den Armeniern im Ausland Verbindungen hat, zwar arbeitet zusammen mit der Partei Daschnaksütjun. Die Leistung der Dschnaksütjun Partei wird im Januar 1923 in Eriwan bei der Versammlung der Mitglieder von dieser Partei, die in Armenien geblieben waren, gestoppt und danach unterstützt Hajk Balajan die „Nemezis Operation“, deren Plan die Türken und Aserbaidschaner ermorden war, und gibt die Liste der adligen Familien und aktiven Kommunisten von Karabach zu den Daschnaken. Zwei Jahre danach wird Hajk Balajan 1939 in Komi von den Armeniern umgebracht.

Nach diesem Ereignis erzählt Zoris Mutter Hoar ihrem Sohn, dass bei der Ermordung seines Vaters die Türken schuldig waren und sagt ihm stärker zu werden. Er beginnt Sport zu treiben. 1943 wird die Familie Balajan nach Mittelasien und zur Provinz Altaj verbannt, weil sie unter Armeniern geheime Tätigkeiten führten, an die aserbaidschanischen Kranken nicht medizinisch herangegangen waren, usw. Zori und sein Bruder Boris bleiben unter dem Schutz von ihrer Tante (Vaters Schwester). Zori Balajan, der an all Ereignissen mit seiner Familie die Türken schuldig fand, wächst mit dem Hass gegenüber den Türken heran und wartet auf die Zeit für diese Rache.

Nach der Entlassung seiner Mutter bleibt Zori bis zu 1957 in Andidschan und arbeitet als Sportlehrer und Therapeut, geht häufig nach Karabach, Khodschali, Aghdam, Schuscha, Askeran und in andere Regionen, zeichnet ihre Bilder und Karten.

Das Werk “Feuer”, das zu Beginn der 1980er Jahre geschrieben wurde, bringt Balajan Berühmtheit. Dieses Werk wird 1981 als ein Buch veröffentlicht. In diesem Buch verfälscht Balajan die Geschichte und beansprucht, dass Karabach und Nakhitschewan antike armenische Boden seien. Ebenfalls erklärt Balajan im Buch, dass „die Türken und Aserbaidschaner sowohl zu Russland als auch zu Armenien Feinde seien“.

Zori Balajan hat in seinem Werk “Feuer” die Türken als Menschenfresser, Blutrünstige gezeigt, sie als großer Feind zu den Armeniern beschrieben. Das Schlimmste ist es, dass das Armenische Volk die Worte solcher Idioten gehorcht und sie geben das Buch „Feuer“ als Mitgift zu ihren Töchtern.

Von 1985 beginnt Zori Balajan in viele Länder der Welt zu reisen, bekommt 97160000 Dram (265.000 Dollar) und geht in die Regionen, wo die armenische Diaspora dicht besiedelt war, macht antitürkische Propaganda und ruft die Armenier auf, darauf bereit zu werden, „Großes Armenien“-Idee zu realisieren.

Danach schließt sich Balajan die Karabach-Separatisten ein und wird einer der Führer von der Bewegung „Miatsum“. 1988 treffen sich Balajan und Silva Kaputikjan mit Michail Gorbatschow und bitten ihm die „Karabach-Frage“ zugunsten von Armenien SSR zu lösen. Nach diesem Treffen geht Dichterin Silva Kaputikjan noch weiter und ohne zu befürchten, sprach ihren Mitgefährten durch Fernsehen an: „Man muss die Türken bis zur letzten Person ermorden, um „Großes Armenien“ zu schaffen“.

1988 wurden als Folge des schwarzen Donners, den die Chauvinisten gemacht hatten, unsere Landsleute aus dem Land sogenanntes Armenien, das eigentlich türkische Heimat war, schnell und mit Brutalität ausgetrieben. Die Pläne von Zori Balajan wurden verwirklicht. Hunderte von Menschen gingen die Berge und Tale vorbei und fielen an den Wintertagen in die Schlucht und die Babys wurden von Tieren gefressen. Die Armenier freuten sich über diese unerträglichen Szenen und lachten darüber. Als ob es wenig wäre, haben die Armenier am 5. Dezember 1988 in der Stadt Hamamli (Spitak) 17 Minderjährigen in ein Rohr mit breitem Diameter geworfen und beide Seiten zugeschweißt. Sie warfen das Rohr aus einer hohen Schlucht hinunter und sie umgebracht. Im gleichen Jahr im November haben sie das gleiche Ereignis in Gugark wiederholt. Etwa 70 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren wurden in die 20 Meter-Rohr geworfen und von beiden Seiten zugeschweißt. Als die französischen Retter zum Zeitpunkt des Erdbebens im Dezember für die Hilfe kamen, eröffneten diesen Massaker und sie wurden davon erschrocken.

Die Terrorgruppe, die 1990 durch die Unterstützung von Z. Balajan gegründet und nach seiner Ehre „Zorik“ genannt wurde, hat an den Hubschrauber, womit die Regierungsvertreter der Aserbaidschanischen Republik geflogen waren, im Himmel von Garakend terroristische Aktion begangen und sie erschossen. In dieser Aktion war die rechte Hand von Balajan Monte Melkonjan.

All dies wurdeunter dem Diktieren von Zori Balajan durchgeführt. In den Medien, wo er arbeitet, führte er mit aller Kraft antitürkische Leistung und in seiner Zeitschrift hat er einen Artikel mit solcher Überschrift gegeben: „Khodschali ist Krebs am Halse von Berg-Karabach“. Obwohl wir damals diesen Artikel normal gefunden hatten, wurde es nach der Khodschali-Tragödie klar, dass einer der Haupt-Szenario Schriftsteller des Völkermordes Zori Balajan war. Diese Tragödie war jahrelange geplant worden und am 26. Februar 1992 der schrecklichste Khodschali Völkermord begangen. Wenn das Ereignis passierte, schaute Zori Balajan zusammen mit russischen Generälen von weitem zu und gab Befehle. In einem Artikel von ihm schrieb Zori Balajan seine Erinnerung an die Ereignisse vom 26. Februar:

„…nur ein Armenier, dessen Volk sich gequält hat und ins Feuer geworfen ist, kann von diesen Zeilen Stolz und Vergnügen fühlen. Nach dem Befehl meiner Bürgerehre und heiligen Männerpflicht rechnete ich auch mit diesen stinkenden Mongolenkindern. Als ich zusammen mit Khatschtur zum Ort, wo sie gehalten worden waren, gegangen waren, hatten unsere Soldaten eines der Kinder schon am Fenster genagelt. Khatschatur gab ihm den Busen seiner gestorbenen Mutter,damit er kein Lärm macht. Dann habe ich mit diesem 13 jährigen Türken so behandelt, wie seine Väter mit unseren Kindern umgegangen waren. Ich habe ihm vom Kopfe, Bauch und von der Brust abgehäutet. Nach sieben Minuten ging er vor Blutung um. Weil mein erster Beruf Arzt ist, bin ich Humanist und deswegen habe ich über die Folter auf diesem Kind keine Freude gefühlt. Aber weil ich mindestens ein bisschen gerächt habe, brennt meine Seele. Khatschatur teilte seinen Körper in Stücke und warf sie zu den Hunden, die die Wurzel dieses Türken sind. Gegen Abend haben wir gleiche Sachen an noch drei Türken gemacht.

Danach hat mein Kindheitsfreund Major sagte so: „Wir sind keine Tiere. Aber wir müssen kaltblütig werden. Die Seelen der von türkischen Henker umgebrachten Opfer müssen beruhigt werden“.

Als ein armenischer Patriot machte ich meine Pflicht. Khatschatur hatte auch geschwitzt, doch habe ich in seinen Augen und auch in den Augen von anderen Soldaten den Kampf zwischen der Rache und dem starken Humanismus gesehen. Am nächsten Tag sind wir in die Kirche gegangen und für die Seelen, die im Jahre 1915 gestorben sind und für die Säuberung unserer Seele von dem Schmutz, den wir gestern gemacht haben, gebeten. Auf jeden Fall haben wir Khodschali, einen Teil unserer Heimat von dem Schmutz mit 30 Tausend Menschen reinigen können“.

Zori Balajan bleibt nach dem Ereignis für lange Zeit in Karabach und beginnt Propaganda und ideologische Arbeit zu machen. Er blieb im Dorf Kendkürd (Armenier nennen es Kendkhor) der Region Khodschavend und unterscheidete sich mit grausamen Verhalten an den Gefangenen. In einem Dokument wurde geschrieben, man hat die Hochzeit der Einwohnerin vom Dorf Gorazilli, Füzuli Nukhijewa Farida Vagif Ghizi angegriffen, ihren Vater Nukhijew Vagif Gutais Oghlu, ihre Mutter Tamascha, Schwestern Mätanet, Arzu und 19 Dörfer als Geisel genommen. Die Armenier haben sie in den Gefängnissen in Hadrut, Khankenid und Schuscha gefoltert. Diese Foltern wurden durch direktes Diktieren von Zori Balajan begangen. Als Folge der Folter stirbt Vagif Nukhijew.

Zori Balajan, deme es gelingt, einige gefangenen Aserbaidschaner zu seiner Seite zu bringen, plant in Baku Terrorvorfall zu begehen. Deswegen plant er einen von den Gefangenen Aser Aslanov unter seinem Einfluss zu bringen. Am 13. Januar 1994 in Karabach als Geisel genommener Aser Aslanov wird in Armenien in die Zusammenarbeit der Sonderdienstorgane einbezogen. Um ihn vom Geisel zu befreien wird seine Mutter Tadjibat Aslanova am 16. Juni 1994 von den Armeniern nach Jerewan eingeladen. Aser Aslanov wird informiert, dass seine Mutter im Geisel ist und um sie zu befreien, muss er in der Bakuer U-Bahn Explosion organisieren. Danach kommt Aslanov am 3. Juli 1994 mit falschen Dokumenten, die von den armenischen Sonderdienstorganen gemacht worden waren, durch die Linie Jerewan-Mineralnie Vodi-Baku nach Aserbaidschan, begeht die terroristische Aktion, geht zurück nach Armenien. Nur danach wird seine Mutter vom Geisel befreit und sie verlassen Armenien. Die Ausbilder der terroristischen Aktion waren die Mitarbeiter der armenischen Sonderdienstorgane Oberst Karen Bagdasarjan und Kapitän Sejran Sarkisian. Der Plan für die dieser Aktion gehörte zu Zori Balajan. Nach diesem Ereignis macht Zori Balajan zusammen mit seinen Freunden eine Party und sagt einen Prost: „Bei der Explosion in Baku, als ob ich über die Leichen der Aserbaidschaner ging. Lass es einen Tag geben, dass wir über die Leichen ganzer Aserbaidschaner gegangen wären.“

Heute nimmt Zori Balajan seinen Füller, den man kein Mensch nennen kann, geht weiter zur Adresse des Aserbaidschanischen Volkes Dummheiten und Schimpfworte zu schreiben. Seit 2002 werden die Bücher über die Khodschali-Tragödie, die von Zori Balajan geschrieben worden sind, und diese Tragödie als armenische Tragödie beschrieben worden ist, und auch die Broschuren in verschiedenen staatlichen und Verwaltungsorganen von Europa verteilt.

Als der russische Präsident Vladimir Putin am 9. Januar 2001 nach Aserbaidschan kam, besuchte er die Märtyrer Allee. Nach elf Tagen wurde in der Zeitung „Nezavisimaia gazeta“ wurde ein Artikel mit der Überschrift „Schweigen ist eine Sünde und gefährlich“ veröffentlicht. In dieser Zeit hat Zori Balajan seine Wut mit groben Worten geäußert und V. Putin verurteilt und konnte nicht akzeptieren, wie kann es sein, dass der russische Präsident an der Märtyrer Allee so ehrenamtlich gebeugt hat.

Heute haben die Armenier in den besetzten Regionen für Schriftsteller „zori balajan“ eine Villa gebaut, der einer der Hauptideologen des Trennens Berg Karabachs aus Aserbaidschan ist. Beim Bauen dieser Villa im Dorf Garakend von Khodschavend hat man den Marmor von den Grabsteinen aus den aserbaidschanischen Friedhöfen benutzt. Die Villa ist völlig mit Marmor gebaut. Sie benutzen diesen Marmor bei anderen Gebäuden auch.

An allen Gesprächen mit Armeniern wiederholt Zori Balajan seine Worte aus dem Buch „Weg“-„vergesst nicht, seid boshaft, behaltet immer im Kopfe, dass genau die „türkischen Barbar“ haben die Armeniervernichtet, wegen ihnen seid ihr heute in der Welt verteilt. “

Ich möchte meinen Artikel mit den Worten aus dem Buch „Muslimische Renaissance“ vom berühmten Schweizer Orientalisten Adam Mesi beenden: „Die Schlimmsten von den weißen Sklaven sind die Armenier. Wenn man den armenischen Sklaven eine Stunde ohne Arbeit lässt, dann wird sein Charakter sich zum Schaden und Böse neigen“.

ZaurAliev

Doktor der politischen Philosophie

Director Karabakh Tv Azerbaijan