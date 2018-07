Traumhochzeit Sachsen

Herzlich Willkommen in unserem “Gästehaus Wolfsbrunn”. Die Vergangenheit des Hotels ist gekennzeichnet von Mythos und Wahrheit. Die Wurzeln liegen im Jahre 1911, als der Montanunternehmer Dr. Karl Georg Wolf ein einzigartiges Anwesen in einer traumhaften Umgebung mitten im Erzgebirge für sich und seine Familie errichten ließ. Um das Schloss in einem besonderen Glanz erscheinen zu lassen, berieten angesehene Künstler und Architekten um den Bau. Mit der Fertigstellung des Schlosses wurde ein historisches Meisterwerk geschaffen, welches heute noch das Flair damaliger Zeiten auferstehen lässt und dessen Mauern viele Geschichten erzählen.

1997 wurde das Schloss durch die Gebrüder Leonhardt erworben und aufwendig mit viel Liebe für Details zu einem exklusiven Hotel restauriert. Im Jahr 1999 wurde das Schloss als Hotel eröffnet, welches heute den Namen “Gästehaus Wolfsbrunn” trägt. Als Familienbetrieb liegt uns die Nähe zu unseren Gästen besonders am Herzen. In einem idyllischen Ambiente prägt vor allem Herzlichkeit, Gastlichkeit und unser Service die Atmosphäre des “Gästehaus Wolfsbrunn”.